Доллар опустился ниже 68 рублей

Курс доллара опустился ниже 68 руб. впервые с 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снизился на 1,01 руб., до 67,99 руб.

Курс евро понизился на 74 коп., до 79,50 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 87,89 коп., до 79,76 руб., курс доллара уменьшился на 93,58 коп., до 68,63 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 91 коп., составив 73,65 руб.

Ранее сообщалось, что в совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за «подрыва территориальной целостности Украины».