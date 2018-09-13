Самая северная ГЭС России наращивает мощность

Усть-Хантайская ГЭС, которая снабжает электроэнергией Норильск, Дудинку и Игарку и является самой северной ГЭС в России, запустила новый четвертый гидроагрегат. Замена семи агрегатов входит в программу модернизации ГЭС, сообщает Норильско-Таймырская энергетическая компания.

Общий объем инвестиций – 7 млрд рублей, срок окончания проекта – 2021 год. Руководство «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в группу компаний «Норникеля») приняло решение заменить все семь поворотно-лопастных гидроагрегатов на радиально-осевые производства «Тяжмаша». Решение было принято в 2012 году, когда срок службы механизмом уже превысил 40 лет.

Реклама

Полная замена агрегатов увеличит мощность станции на 16% — до 511 Мвт.

«От нашей работы зависит энергообеспечение городов и поселков Таймыра и такого важного предприятия, как «Норникель», - сказал гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин.

Усть-Хантайская ГЭС находится близ поселка Снежногорск на реке Хантайка. Строительство завершено в 1975 году.