Аксенов рассказал о причине отставки министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что министр транспорта республики Юрий Овсянников покинул свой пост, поскольку не смог выполнить поставленные задачи.

«Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», — написал Аксенов в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что не были приняты действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые.

Ранее источник сообщил, что глава Минтранса Крыма ушел в отставку после четырех месяцев работы.