Инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

Инфляция в России с 4 по 10 сентября составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 2,6%, пшено — на 1,6%, свинину — на 0,7%, баранину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, творог, стерилизованное молоко, сахар, вермишель, маргарин — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,3%, неразделанная мороженая рыба — на 0,2%, пастеризованное молоко — на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,9%: морковь стала дешевле на 7,3%, картофель — на 5,2%, лук — на 3,5%, яблоки — на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.