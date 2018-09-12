Новак: Россия может удвоить объемы поставок угля в АТР

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия может в ближайшее время удвоить объемы поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает телеканал НТВ.

«В ближайшие время мы можем удвоить объемы поставок угля в АТР», — сказал Новак на ВЭФ.

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Он также добавил, что есть планы и по увеличению поставок сжиженного газа, а также по дальнейшему строительству БАМа, Траннсиба и портовой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай продолжают развивать энергетическое взаимодействие двух стран.

Он также подчеркнул, что Россия является крупнейшим экспортером угля и электроэнергии в Китай.