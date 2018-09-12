Минфин намерен вернуться к обычной практике размещений ОФЗ

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин вернется к обычной практике размещений ОФЗ после балансировки рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тактически мы подстраиваемся к ситуации на рынке. Когда мы видим, что идет переоценка рисков на глобальных рынках — и, естественно, Россия не в вакууме находится, тоже часть глобальных рынков — мы соответственно свои операции на первичном рынке подстраиваем так, чтобы они не усиливали в ту или другую сторону такую переоценку», — сказал Колычев.

Ранее сообщалось, что Минфин отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа 12 сентября.