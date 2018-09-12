В кабмине пообещали «с душой» проработать параметры спецрежима на острове Русский

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что кабмин рассчитывает на то, что сможет быстро разработать параметры специального режима на острове Русский. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, мы довольно быстро определим конструкцию подобных режимов… Мы сейчас очень быстро наладим диалог и с местным сообществом, и с профессиональным сообществом, и с учеными, и с руководителями образования», — сказал Акимов.

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Он также пообещал «с душой» проработать поручение президента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил проработать специальный статус для острова Русский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.