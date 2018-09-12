«Росатом» ожидает официального предложения от Индии по второй площадке для АЭС в III квартале

Россия может начать строительство еще одной АЭС в Индии – помимо площадки Кудамкулам обсуждается еще одна.

«Мы рассчитываем в третьем-четвертом квартале текущего года получить от наших индийских партнеров официальное предложение по второй площадке для строительства атомной станции российского дизайна в этой прекрасной стране», — сказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

О том, что стороны обсуждают еще одну конкретную площадку для строительства новой АЭС российского дизайна в Индии, стало известно в прошлом году. О реализации нового проекта в ходе саммита БРИКС договорились премьер Индии Наредра Моди и президент РФ Владимир Путин. Стороны рассчитывают построить в Индии в течение 20 лет 12 энергоблоков. В настоящее время «Росатом» уже строит в Индии АЭС «Куданкулам». Первый и второй энергоблоки АЭС уже сданы заказчику. Росатом в настоящее время возводит третий и четвертый энергоблоки. 1 июня 2017 года стороны подписали соглашение о реализации третьей очереди строительства АЭС «Кудаекулам» — пятый и шестой энергоблоки российского дизайна.