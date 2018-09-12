Путин поручил проработать специальный статус для острова Русский

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ВЭФ-2018 поручил правительству заняться вопросом о наделении особым статусом острова Русский, для проведения на нем тестирований передовых технологических разработок, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группа энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, для реализации своих идей и инновационных проектов, могли тестировать передовые разработки, практическое коммерческое применение которых еще не описано в законодательстве, в том числе в области робототехники, беспилотного и морского транспорта, в медицине, в биотехнологиях и в экологии», — сказал Путин.

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Президент также подчеркнул, что технологии подчас обгоняют устоявшиеся нормы правового регулирования и правила сертификации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.