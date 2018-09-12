Корпорация МСП поможет производителям продуктов попасть в торговые сети

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства намерена оказывать сельхозпроизводителям содействие в получении доступа их продукции к полкам магазинов крупных ритейлеров, сообщает Корпорация МСП. В частности, такие меры предусмотрены подписанным в рамках ВЭФ-2018 соглашением с X5 Retail Group.

«Корпорация МСП в рамках соглашения будет осуществлять поиск потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции из числа малых и средних компаний для X5 Retail Group. Одно из направлений данной совместной работы – поиск сельхозпроизводителей, обладающих необходимой производственной и сырьевой базой для производства продовольственной продукции под собственной торговой маркой ритейлера», — говорится в сообщении.

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Корпорация МСП, в частности, надеется на развитие потребительской кооперации, в том числе производства рыбы на Дальнем Востоке, которая поставляется на внутренний рынок.

Кроме того, для таких производителей в случае необходимости будут предусмотрены кредитно-гарантийные продукты.