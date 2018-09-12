Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице приморского предприятия

Президент России Владимир Путин побывал на одном из приморских предприятий, где пообщался с сотрудниками. Видео встречи размещено на официальном сайте Кремля.

Во время встречи Путин спросил сотрудников завода о средней зарплате. Он предположил, что она составляет примерно 70 тыс. руб. В ответ одна из сотрудниц заметила, что получает 30-40 тыс. руб.

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«30–40 — это как по краю. Я знаю: в крае средняя — 40», — сказал Путин.

Другая сотрудница заметила, что, по данным отдела кадров, средняя зарплата на предприятии составляет 70 тыс. руб.

«Ну, отдел кадров знает», — заявил Путин.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами.