В Канаде готовы предложить план по реформированию ВТО

Канадское правительство может предложить план по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такая информация поступила после заявления американской стороны о возможном выходе из состава ВТО. Согласно имеющейся информации, в Женеве состоится встреча торговых представителей высокого уровня, которые заинтересованы в канадском предложении. Она намечена на 20 сентября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из ВТО, если организация не станет лучше относиться к американской стороне.