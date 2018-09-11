Медведев призвал сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские власти должны сделать все, чтобы не допустить трудовой дискриминации по возрасту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Государство, с одной стороны, должно сделать все, чтобы не допустить дискриминации по возрасту, трудовой дискриминации. Как и было предложено президентом, нужно усилить в этом смысле контроль за деятельностью работодателей. Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу», — сказал Медведев.

Реклама

Он также добавил, что необходимо создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки указанных специалистов.

Ранее Медведев сообщил, что Путин одобрил поправки к проекту об изменениях пенсионной системы.