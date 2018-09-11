Новак: российские компании потенциально могут увеличить добычу нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские компании потенциально могут увеличить добычу нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что потенциально у нас есть такие возможности, у наших компаний», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по средней цене нефти Urals до $69,6 за баррель.

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Также в министерстве отметили, что ситуация на рынке энергоносителей и динамика цен на нефть в период с июня по август соответствовали ожиданиям Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что в среднесрочной перспективе плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией.