Путин: Россия и КНР расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и КНР расширяют сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расширяется кооперация в сельском хозяйстве. В январе-июне этого года более чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции: по зерновым уже достиг отметки 656 тысяч тонн, что выше показателей за весь 2017 год», — сказал Путин после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

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Также Путин отметил, что продвигаются переговоры по увеличению числа российских регионов, которые могут поставлять в Россию пшеницу.

Ранее Путин сообщил о готовности России и Китая использовать нацвалюты в расчетах.