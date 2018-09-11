Россияне стали покупать меньше алкоголя

Продажи алкоголя на душу населения в России снизились с 2010-го года. Об этом рассказали в Минздраве, передает агентство «Москва».

Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины ведомства Оксана Драпкина рассказала, что в 2009 году был принят документ, направленный на снижение потребления алкоголя и профилактику алкоголизма.

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«С этого времени стали реализовываться меры по увеличению акцизов на алкогольную продукцию, по ограничению ценовой доступности алкоголя и снижению его физической доступности. Кроме того, с 2010 года начала действовать мера по законодательному установлению минимальной цены на водку», — рассказала она.

Драпкина назвала результаты положительными.

«Снижение розничных продаж алкоголя с 8,9 литров абсолютного алкоголя на душу населения до 6,6 литров, сейчас мы имеем такую цифру», — заключила она.

Агентство также напомнило, что 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

Ранее сообщалось, что за 12 лет в России уровень употребления алкоголя на душу населения снизился на 40%.