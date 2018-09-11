В «Газпроме» сообщили о степени готовности «Силы Сибири»
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что «Газпрому» осталось сварить 40 километров труб линейной части газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам осталось сварить 40 километров», — сказал Маркелов в кулуарах Восточного экономического форума.
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Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года.
Как стало известно, газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири».