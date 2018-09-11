В «Газпроме» сообщили о степени готовности «Силы Сибири»

Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что «Газпрому» осталось сварить 40 километров труб линейной части газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам осталось сварить 40 километров», — сказал Маркелов в кулуарах Восточного экономического форума.

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Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года.

Как стало известно, газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири».