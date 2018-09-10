Сальвини не увидел смысла в антироссийских санкциях

Глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в санкциях против России. Об этом сообщает RT.

Он также отметил, что весной 2019 года появятся перспективы для улучшения отношений с Россией.

«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы — я имею в виду Россию», — заявил Сальвини.

Реклама

По его утверждению, антироссийские санкции приносят Италии убытки и «не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла».

Ранее стало известно, сколько потеряла Италия из-за санкций против России.