Дагестанские энергетики в кратчайшие сроки восстановили энергоснабжение трех районов

Энергетикам «Дагестанской сетевой компании», входящей в группу компаний «Россети», понадобилось всего полтора часа для устранения технологического нарушения, произошедшего 10 сентября в 16.15 мск.

Под действием автоматической защиты произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Усухчай – Магарамкент» с отпайкой на подстанцию «Заречная».

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В результате обесточенными оказались три ПС (организация запрещена в России) 110 кВ: «Ахты», «Усухчай», «Заречная» и три ПС 35 кВ – «Заря», «Зрых», «Рутул», а также 391 трансформаторная подстанция.

Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский районы Дагестана остались без элетроснабжения. Отключенная мощность составила 7 МВт.

В 17.28 мск энергетикам удалось запитать большую часть потребителей. Отключенная мощность сократилась до 2,5 МВт.

В 17:45 все потребители были запитаны.

Оперативная и слаженная работа энергетиков при устранении данного технологического нарушения - это еще один из результатов, проведенных Группой компаний «Россети» во время Всероссийских учений энергетиков в Дагестане, которые прошли с 20.07.18 по 20.08.18 в четырех районах и двух городах республики.