Путин рассказал о магистральном направлении сотрудничества России и Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что магистральным направлением сотрудничества России и Японии является энергетика. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Магистральным направлением двустороннего сотрудничества является энергетика. При участии японских компаний в рамках проекта «Ямал СПГ» в июле была запущена вторая технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа», — сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

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Он также добавил, что прорабатываются возможности подключения японских партнеров к проектам «Сахалин — 2», «Арктик СПГ — 2», а также «Балтийский СПГ».

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.