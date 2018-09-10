Официальный курс евро вырос на 31 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 31,4 коп., до 80,67 руб., курс доллара увеличился на 83,99 коп., до 69,86 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 60,33 коп., составив 74,72 руб.

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Курс евро превысил 81 руб. впервые с 1 марта 2016 года.

Курс доллара вырос на 19 коп., до 70,1 руб.

Курс евро увеличился на 36 коп., до 81,15 руб.

Ранее сообщалось, что доллар обновил максимум с марта 2016 года.

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