В Минфине допустили введение туристического сбора в регионах «Золотого кольца»

Первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин заявил, что ведомство готово поддержать введение туристического сбора в регионах «Золотого кольца» и других субъектах страны, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, «гостиничный» сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, «Золотого кольца», например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт», — сказал Горнин.

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Он также подчеркнул, что само министерство не планирует выдвигать подобную инициативу, однако готово рассмотреть вопрос в позитивном ключе.

Ранее сообщалось, что Госсовет Республики Крым перенес введение курортного сбора на 2019 год.