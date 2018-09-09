Трамп призвал Apple вернуть производство в США
Американский президент Дональд Трамп в твиттере призвал корпорацию Apple перенести производство из Китая в США.
По его словам, стоимость товаров Apple значительно возрасти из-за американских пошлин в отношении КНР.
Он также добавил, что если компания хочет избежать подобного, ей стоит вернуть производство в США и построить новые заводы.
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Трамп подчеркнул, что в США для Apple налог был бы нулевым.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые пошлины на товары из Китая.
По его словам, он должен быть «жестоким» с КНР.