Трамп призвал Apple вернуть производство в США

Американский президент Дональд Трамп в твиттере призвал корпорацию Apple перенести производство из Китая в США.

По его словам, стоимость товаров Apple значительно возрасти из-за американских пошлин в отношении КНР.

Он также добавил, что если компания хочет избежать подобного, ей стоит вернуть производство в США и построить новые заводы.

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Трамп подчеркнул, что в США для Apple налог был бы нулевым.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые пошлины на товары из Китая.

По его словам, он должен быть «жестоким» с КНР.