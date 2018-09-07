Международные резервы России выросли на $2,6 млрд за месяц

Международные резервы России по состоянию на 1 сентября составили $460,615 млрд против $458,032 млрд на 1 августа. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, за август резервы выросли на $2,6 млрд, или на 0,6%.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Реклама

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год до $41 млрд.

Чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд.