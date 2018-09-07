Профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза

Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по июль текущего года выросло в 1,55 раза (на $40 млрд), до $112,2 млрд. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как стало известно, экспорт России за указанный период увеличился на 27,9% и составил $249,1 млрд.

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В свою очередь импорт России в январе-июле 2018 года вырос на 11,8% и составил $136,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в Россию с 3,5% до 2,9% в текущем году.

Как стало известно, на рост инвестиций в основной капитал начиная с апреля оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса.