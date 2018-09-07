Официальный курс евро превысил 80 рублей

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 98,77 коп., до 80,35 руб., курс доллара увеличился на 77,81 коп., до 69,02 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 87,24 коп., составив 74,12 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2327,16 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1058,34 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до $76,47 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,09%, до $67,83 за баррель.

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