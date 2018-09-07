Ростовская область потратит на благоустройство в 2019 году 2,2 млрд руб.

В 2019 году Ростовская область направит 2,2 млрд руб. на благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба правительства региона.

«В следующем году на благоустройство донских городов и районов мы направим 2,2 млрд рублей. Число участников тоже может быть расширено — до 266. В программе с проектами благоустройства смогут участвовать населенные пункты численностью от 1000 человек», — сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Средства федерального бюджета составят 1,5 млрд руб., регионального – 700 млн руб., 70% этого объема будет направлено на благоустройство общественных пространств, 30% — дворов. В 2018 году объем финансирования программы составил более 1,6 млрд руб.

Кроме того, область планирует обновить автопарк коммунальной техники. С начала года закуплено 89 единиц на 375 млн руб.

Согласно паспорту приоритетного областного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, доля благоустроенных общественных пространств должна вырасти с 28,6% в 2017 году до 61% в 2022 году, дворовых территорий – с 39,2% до 41,3% соответственно.