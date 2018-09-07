РЖД займутся проработкой проекта «легкого метро» во Вьетнаме

«РЖД Интернешнл» и группа вьетнамских инвесторов вместе займутся проработкой проекта строительства линии «легкого метро» во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российской компании.

«ООО «РЖД Интернешнл» и группа вьетнамских инвесторов во главе с компанией Lung Lo Construction Corporation подписали соглашение о партнерстве по проекту строительства линии «легкого метро» (LRT) Тантао — Линдонг — Аэропорт Лонгхань в Хошимине и провинции Донг Най (Вьетнам)», — заявили в РЖД.

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Как стало известно, подписание соглашения состоялось в Москве в рамках официального визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Россию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом договорились о расширении использования национальных валют.