Стали известны сроки начала испытаний Ка-62

Сертификационные испытания нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнутся до конца 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России».

Отмечается, что летный образец Ка-62 уже совершил свой первый перелет. Он приземлился на территории кампуса Дальневосточного университета во Владивостоке, где его представят гостям Восточного экономического форума.

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Первый испытательный полет нового российского вертолета состоялся в мае 2017 года. После этого проводились летные испытания, по итогам которых был выполнен ряд доработок для увеличения надежности Ка-62.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 может использоваться для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, воздушных работ и перевозки грузов, экологического наблюдения и мониторинга.