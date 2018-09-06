Минфин США обвинил власти Сирии в торговле нефтепродуктами с ИГ

Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний, которые якобы помогали сирийским властям торговать нефтепродуктами с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В частности, в санкционный список попал Мухаммед аль-Катирджи и его компания Qatirji Company.

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«Аль-Катариджи поддерживает крепкие связи с сирийским режимом и способствует торговле между режимом и ИГ, включая поставки нефтепродуктов на контролируемые ИГ территории», — говорится в сообщении минфина США.

По данным американского ведомства, аль-Катариджи напрямую работал с представителями террористической группировки, чтобы обеспечивать поставки.

Ранее в МИД Сирии обвинили США в поставках оружия террористам через Украину.