Британия обсудит с союзниками расширение антироссийских санкций

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон обсудит со своими партнерами расширение санкций против России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Британия планирует обсудить с союзниками, «какие шаги предпринять лучше всего».

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Она также добавила, что 28 стран НАТО уже поддержали Лондон по ситуации в Солсбери.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на расширении антироссийских санкций из-за инцидентов с отравляющим веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери.