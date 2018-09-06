Силуанов предложил сделать День финансиста выходным днем

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, предложил сделать День финансиста выходным днем. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что указанный день отмечают не только финансисты.

Реклама

«Мы все работаем с финансами, у нас есть свои финансовые активы, мы постоянно взаимодействуем и с финансовыми, и с нефинансовыми активами. Поэтому вообще-то это всенародный праздник», — пошутил Силуанов.

День финансиста приходится на 8 сентября и является официальным профессиональным праздником в России.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин вспомнил об анекдоте про Брежнева, когда отвечал на вопрос о курсе рубля.