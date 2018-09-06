Путин внес в Госдуму поправки к закону об изменении пенсионной системы

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы «Единой России», а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — сказал Турчак.

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Ранее сообщалось, что Путин предложил смягчить повышение пенсионного возраста для женщин.

Также глава государства предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.