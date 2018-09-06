Кабмин намерен добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти будут добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы планируем добиваться дальнейшего снижения стоимости кредитов. Действительно, это очень важно, чтобы создавать условия для более уверенного роста экономики в целом», — сказал Медведев на Московском финансовом форуме.

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Он также добавил, что необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Она подчеркнула, что на данный момент существует мало факторов для снижения базовой ставки ЦБ.