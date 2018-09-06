Медведев: российская юрисдикция стала больше отвечать потребностям бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская юрисдикция стала больше отвечать потребностям бизнеса. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас наша российская юрисдикция уже гораздо больше отвечает потребностям бизнеса. Да, я понимаю, что претензий все равно хватает, но, тем не менее, это уже гораздо более развитая юрисдикция», — сказал Медведев на Московском финансовом форуме.

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Он также добавил, что развитие российской экономики уже не сопровождается внешней уязвимостью, поскольку была создана неплохая база.

Премьер отметил, что российские власти намерены активнее вовлекать частные инвестиции в госпроекты.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что темпы роста ВВП России в первом квартале следующего года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении.