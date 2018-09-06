Нацбанк Украины повысил учетную ставку

Нацбанк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 17,5% до 18%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года», — говорится в заявлении НБУ.

Ранее в НБУ сообщили, что главным риском для экономики Украины является срыв реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд (МВФ).

В НБУ считают, что в 2019 году экономика Украины вырастет на 2,5%, а в следующем году — на 2,9%. Составители документа подчеркнули, что данный сценарий возможен только в том случае, если будут происходить предписанные МВФ структурные реформы.