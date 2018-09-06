Эксперт прокомментировал желание депутатов Швеции заблокировать «Северный поток — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал желание шведских депутатов заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«Шведские депутаты ничего в этом плане не решают, и, несмотря на нападки со стороны некоторых политиков, «Северный поток — 2» реализуется в рамках правового поля Европы. Они, возможно, хотят набрать политические очки, потому что в Европе присутствует некая антироссийская истерия», — сказал Юшков.

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Он также отметил, что подобные заявления шведских политиков не смогут повлиять на реализацию российского газопровода.

Ранее сообщалось, что большинство шведских парламентариев не поддержали идею строительства газопровода «Северный поток — 2».