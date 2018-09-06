Власти намерены выделить еще 400 млн рублей на субсидирование авиаперевозок

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что правительство планирует в текущем году выделить дополнительно 400 млн руб. на субсидирование авиаперевозок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По этому году решение уже принято, и распоряжение правительства о выделении дополнительных 400 млн руб. из резервного фонда находится на оформлении в правительстве. Поддержка этого решения была ранее заявлена, и мы ее уже получили», — сказал Дитрих.

Реклама

Ранее сообщалось, что правительство выделило 3,2 млрд руб. на исследования в сфере авиастроения.

Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования.