CNBC: Турция вопреки угрозе санкций США готовит площадку для российских С-400

Турция находится в процессе строительства площадки для российского ракетного комплекса, несмотря на угрозы со стороны США о санкциях в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил источник телеканала CNBC.

CNBC добавляет, что месяц назад в одном из отчетов появились спутниковые снимки стартового комплекса и бункеров, расположенных в Турции. По словам источника, эта конструкция соответствует образцу российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

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В прошлом году Анкара подписала соглашение с Москвой о поставках С-400 на сумму $2,5 млрд. Это в свою очередь вызвало обеспокоенность у турецких партнеров по НАТО, которые опасаются увеличения военного присутствия Москвы в регионе, говорится в материале.

Российские ЗРК С-400, отмечает телеканал, имеют более широкий диапазон, как полагается, в отличие от американского противоракетного комплекса THAAD, а также меньшую стоимость. Турция должна получить поставки С-400 в следующем году, и, как ожидается, комплекс будет готов к использованию к 2020 году.

Американский телеканал отмечает, что ситуация развивается во время того, как в конгрессе США пытаются заблокировать поставки Турции американских истребителей F-35.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган подтвердил намерение своей страны приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.