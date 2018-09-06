Минэкономразвития ожидает профицит бюджета в 1% ВВП

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития ожидает профицит федбюджета в текущем году около 1% ВВП. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы в этом году ожидаем профицита бюджета порядка 1% ВВП», — сказал Орешкин.

Он также отметил, что министерство фиксирует «очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП».

Реклама

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что пакет законопроектов по бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов будет рассмотрен 20 сентября.

Он также добавил, что кабмин провел ряд совещаний по отраслевым блокам, на которых обсудили планируемые расходы в основных секторах экономики и социальной сфере.