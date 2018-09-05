Ушаков рассказал, какие темы затронет Путин на ВЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин на ВЭФ озвучит планы по развитию Дальнего Востока и затронет тему безопасности в АТР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В выступлении нашего президента имеется в виду затронуть масштабные планы по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока. В очередной раз президент озвучит приглашение иностранным инвесторам активнее работать вместе с российским бизнесом в дальневосточных проектах. Будет сказано и об укреплении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что северокорейская сторона пока не сообщала о готовности главы государства посетить Восточный экономический форум.