В Минстрое заявили о возможном росте ипотечных ставок

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ипотечные ставки в России на фоне финансовой неопределенности могут вырасти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в июле средневзвешенная минимальная ставка ипотеки на первичном рынке составила 9,09%.

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«Но надо отметить, что сегодня на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках мы видим, что после изменения ключевой ставки ипотечная ставка опять пойдет вверх, и некоторые банки уже на это отреагировали», — сказал Стасишин.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщил, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.