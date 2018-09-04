Депутаты намерены обсудить вопрос о критериях для маркировки книг «18+»

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что в Госдуме планируют обсудить вопрос о критериях для маркировки книг «18+». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что школьнице из Екатеринбурга отказались продать сборники стихов поэтов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского. В сети магазинов, в которые обращалась девушка, на всех книгах, которые она хотела купить, стояла маркировка «18+».

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«Это, конечно, неправильно. И тут я совершенно согласен с людьми, которые говорят, что необходимы определенные разумные критерии для введения (маркировки), а не делать это автоматически… Одиннадцатого числа у нас будет первое заседание комитета по культуре, возможно, мы и этот вопрос успеем обсудить», — сказал Шолохов.

Он также отметил, что в классике есть вещи, которые необходимо читать уже в определенном возрасте.