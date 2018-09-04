Официальный курс евро вырос на 38 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 38,24 коп., до 79,02 руб., курс доллара увеличился на 52,94 коп., до 68,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 46,32 коп., составив 73,10 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2353,03 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1087,54 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до $78,12 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,46%, до $70,12 за баррель.

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