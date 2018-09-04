«Роснефть» познакомила детей с профессией нефтяника в Кидзании

«Роснефть» и детский образовательный парк «Кидзания» провели первую экскурсию для детей из реабилитационных центров и детских домов. Ее участниками стали 30 ребят из Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В Кидзании они посетили несколько десятков экспозиций «города профессий»: ресторан, театр, школу искусств, банк, телестудию, больницу, а также комплекс крупнейшей нефтяной компании, который работает на территории образовательного центра.

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Сотрудники НК «Роснефть» и инструкторы «Кидзании» провели воспитанников реабилитационного центра по нескольким зонам игрового комплекса – зоне нефтедобычи, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и автозаправочной станции (АЗС) «Роснефть».

Ребята смогли самостоятельно «поработать» на буровой установке и отправить «добытую» нефть на переработку. На следующей площадке они узнали, что происходит с нефтью после ее добычи и какие существуют стадии переработки, прежде чем нефть превратится в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

В зоне лаборатории юные «нефтяники» самостоятельно провели несколько опытов и проверили полученное топливо на соответствие стандартам качества.

На четвертой площадке – игровом макете АЗС – дети научились не только самостоятельно заправлять автомобиль, но и узнали об инновационном бензине «Pulsar 100». Нефтяники рассказали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки, а дети смогли сами проверить показатели качества топлива при его приемке.