СМИ: некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры в 5000 рублей

Производитель популярных банкоматов в России NCR предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5000 руб. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что данная проблема затронула не все банкоматы, а только старые устройства для проверки купюр.

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Издание подчеркивает, что перенастройка программного обеспечения указанных банкоматов потребует времени. До этих пор многие банки предпочли временно не принимать пятитысячные банкноты.

Как стало известно, похожий случай был зафиксирован в 2013 году, когда из-за появления большого числа фальшивых купюр в 5000 рублей крупнейшие банки перестали их принимать в своих банкоматах.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые выявил подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей.

За второй квартал текущего года было обнаружено 16 поддельных купюр указанного номинала.