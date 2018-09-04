Лидеры России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии выступят на ВЭФ-2018

Ключевым событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает фонд «Росконгресс». Тема — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

«В мероприятии примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён», — говорится в сообщении.

Восточный экономический форум пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. Пленарное заседание с участием глав государств намечено на 12 сентября. Самой представительной и многочисленной делегацией на форуме, как ожидается, станет китайская делегация, которая будет состоять из 600 человек.