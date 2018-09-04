В Госдуме прокомментировали проблему с приемом банкоматами купюр в 5000 рублей

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает на то, что российские банкоматы скоро возобновят прием пятитысячных купюр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что масштаб данной проблемы минимален, она могла затронуть менее 1% банкоматов.

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«Я думаю, что масштаб небольшой, касается тех банкоматов, которые не имеют средства определения фальшивок высокого качества. В ближайшее время с ситуацией разберутся. Масштаб минимальный, меньше 1% банкоматов», — сказал Аксаков.

Ранее представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб.