Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивок
В России некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Об этом сообщили представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, пишет газета «Ведомости»
Это произошло из-за массового вброса фальшивых банкнот.
О предупреждении NCR, которое было разослано российским банкам, изданию рассказали два сотрудника отрасли. Они отметили, что массовому вбросу подверглись не все банкоматы, а только те, которые оснащены старыми устройствами для проверки купюр. Сотрудники банков затруднились оценить ущерб вброса, так как пока не все банкоматы инкассированы.
При этом они заявили, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.
Ранее сообщалось, что требования Visa к российским банкоматам станут жестче.