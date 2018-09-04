Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей из-за вброса фальшивок

В России некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей. Об этом сообщили представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, пишет газета «Ведомости»

Это произошло из-за массового вброса фальшивых банкнот.

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О предупреждении NCR, которое было разослано российским банкам, изданию рассказали два сотрудника отрасли. Они отметили, что массовому вбросу подверглись не все банкоматы, а только те, которые оснащены старыми устройствами для проверки купюр. Сотрудники банков затруднились оценить ущерб вброса, так как пока не все банкоматы инкассированы.

При этом они заявили, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Ранее сообщалось, что требования Visa к российским банкоматам станут жестче.