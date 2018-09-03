Власти выделят 44 млрд рублей на модернизацию домов престарелых

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что на улучшение условий проживания пожилых людей в домах престарелых выделят 44 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«Порядка 44 млрд руб. на 6 лет предусматривается на улучшение проживания пожилых людей в тех стационарных учреждениях, которые сейчас в таком недостаточно качественном состоянии. Есть новые, есть не очень. 44 млрд руб. — это беспрецедентная сумма», — сказал Топилин.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что программа по улучшению жилищных условий для молодых семей будет продолжена.

Он подчеркнул, что необходимо проанализировать, какие деньги на это направление можно выделить.